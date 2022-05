Adžić novi trener Krima

Podgorica, (MINA) – Trofejni stručnjak Dragan Adžić novi je trener slovenskog Krima, objavljeno je na zvaničnom sajtu ljubljanskog kluba.

On će na klupi Krima zamijeniti Natašu Deripasko. Krim je ove sezone osvojio prvenstvo Slovenije i igrao četvrtfinalu Lige šampiona, gdje je poražen od norveškog Vajpersa.

Adžić će, kao u vrijeme kada je vodio Budućnost i Crnu Goru, sada biti trener najvećeg slovenačkog kluba Krima i nacionalne selekcije.

Od naredne sezone ponovo će sarađivati sa Jovankom Radičević, koja je dogovorila dolazak u Ljubljanu.

