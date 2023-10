Abazović: URA dobila poziv od Spajića

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA dobio je poziv za sastanak sa mandatarom za sastav nove vlade Milojkom Spajićem, kazao je crnogorski premijer i lider tog GP Dritan Abazović.

Abazović je novinarima, nakon sastanka sa predstavnicima Američko-centralnoevropske poslovne asocijacije, rekao da podržava formiranje nove vlade ako je to sastav koji može da dovede do neophodnih promjena u Crnoj Gori.

“Svakako nam treba nova vlada i u tom kontekstu nemam nikakvu primjedbu. Vidjećemo kakva će biti konfiguracija i ko će sve biti u njoj”, kazao je Abazović.

On je naveo da je cilj da se okupljaju snage od 30. avgusta i da se nastavi reformski put.

“Mi smo dobili poziv od Spajića, vidjećemo da li ćemo se sresti. Što se nas tiče, imamo stav da dijalog nikada ne treba izbjegavati. To uopšte ne znači da nešto potencijalno možemo da dogovorimo”, kazao je Abazović.

On je naveo da o važnim društveno-političkim temama treba razgovarati sa svim akterima.

“Vidjećemo hoćemo li to realizovati”, dodao je Abazović.

Na pitanje da li bi odbio učešće u vladi, on je rekao da (on i Spajić) imaju različito mišljenje o principima i djelovanjima buduće vlade.

“Samo sam vidio ono što se javno komentarisalo, nijesam imao priliku da sa Spajićem javno razgovaram. Ako dođe do susreta, posvetićemo ga tome, a ne raspodjelama u ministarstvima. Vidjećemo da li možemo da se pronađemo u tome šta je vizija Crne Gore”, poručio je Abazović.

On je ocijenio da su prioriteti Crne Gore drugačiji u odnosu na ono što se čulo u javnosti, odnosno da nijesu u “nerealnim stvarima i obećanjima”, već u stvarima koje zaista treba da se urade u narednim danima.

Abazović je rekao da je u tome spreman da vodi javnu debatu sa svim političkim subjektima i u državnom parlamentu.

Upitan kakvo stanje u državnoj kasi će ostaviti budućem predsjedniku vlade, on je odgovorio da Crna Gora, prema procjenama Međunarodnog monetarnog fonda treba da ima najveći ekonomski rast u Evropi.

“Ostavljam u kasi netaknutih 100 miliona (EUR) koje smo podigli samo zbog fiskalne stabilnosti, zatim 100 milona EUR preko toga koje su zarađene i plus efekte turističke sezone, za koje Monstat i Centranla banka tek treba da daju konačne podatke”, rekao je Abazović.

