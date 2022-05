Abazović: Hrvatska najbolje razumije kontekst Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Hrvatska je saveznik Crne Gore koji najbolje razumije kontekst Zapadnog Balkana i od kojeg država ima velika očekivanja kada su u pitanju evropske integracije, rekao je premijer Dritan Abazović tokom bilateralnog sastanka sa hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem.

Plenković je Abazoviću čestitao na inkluzivnom pristupu prilikom formiranja Vlade i iskazanom poštovanju prema hrvatskoj nacionalnoj manjini i još jednom ga pozvao da zvanično posjeti Zagreb tokom juna.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je rekao da Crna Gora ima podršku Hrvatske u evropskim integracijama, ali se odnosi u tom smislu trebaju još jače intenzivirati.

On je zahvalio Plenkoviću na zvaničnom pozivu da posjeti Zagreb, naglašavajući da je susret idealna prilika za dalji podsticaj međusobne saradnje.

“U veoma teškom vremenu za Ukrajinu i izazovnom za Evropu i NATO saveznike, potrebno je pokazati zajedništvo i solidarnost, ali i čvrstu volju da se adekvatnim mehanizmima suprotstave agresiji Rusije na Ukrajinu”, rekao je Abazović na sastanku sa Plenkovićem, na marginama Svjetskog ekonomskog Foruma u Davosu.

Navodi se da je tokom sastanka konstatovano da je saradnja kvalitetna i raznovrsna i da postoji realan osnov za njeno unapređenje i inteziviranje u oblasti ekonomije, turizma, infrastrukture, ekologije i održivog razvoja, zdravstva, poljoprivrede i odbrane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS