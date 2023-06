U utorak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 6. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Lješanska nahija- Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, Orahovo, ulica Franca Prešerna i Zagrebačka.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Zgrada Katastra, dio zgrada na raskrsnici Svetozara Markovića i Vasa Raičkovića i Studenski dom u ulicaSvetozara Markovića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Studenog, dio Veljeg Brda, Glava Zete.

Cetinje

– u terminu od 09 do 10 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

– u terminu od 10 do 13:30 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

– u terminu od 14 do 16 sati: Njeguši, Žanjev Do.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Višnjića Do, Oštrovac, dio Rubeža, Tupan, Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu, dio potrošača na šetalištu kralja Nikole (lokali i plažni barovi), potrošači na području Gluho dola, Bujića, Limljana, Pozanja, Karuča i vodovodne pumpe u Malo i Veliko Oko.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Đerane kod pekare Evropa.

Kotor

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Krimovica – Pićani.

– u terminu od 10 do 11 sati: Dražin Vrt.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Topla 2.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ulice: Čukarička, Gornoseljska I dio ulice 29. Novembar.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Dobrinje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Grančarevo, Grab, Pripčići, Stožer, Pavino polje, Bistrica, Ivanje, Njegnjevo i Rakonje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Polje Dragovića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Smira.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mrtvo duboko i Jasenova.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac, Gojakoviće.

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica i Žari-Razboj.

– u terminu od 09 do 15 sati: Juškovića potok.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela:Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 10 do 16 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 16 sati: Jablanica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Njegovuđa Baza, dio selo Vrela, dio sela Šumanovac.

– u terminu od 0 09do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Podgora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

