U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 10. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, dio Bera, ulica Đura Cagorovića, ulicaMašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački – kratkotrajna isključenja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

Nikšić

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Krstac, Gornje Čarađe

-u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Donje Čarađe

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitasojevići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Unač, Repetiro Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rudinice

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: potrošači u blizini Biskupade, ul. Pavla Rovinskog i Adrovića brijega, dio potrošača u blizini Islamskog centra i Opšte bolnice Bar, ul. Gornja Čeluga, potrošači na području Runja (Ostros).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Pinješ(kod groblja).

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Rose- Poluostrvo Luštica, Mirišta – Poluostrvo Luštica

-u terminu od 12:00 do 16:00 sati: Igalo komletno područje, Sutorina, Mojdež, Granični prelaz Debeli BRIJEG, Žvinje, Njivice, Servisna zona Igalo, granicni prelaz Kobila, Sušćepan, Trebesin, Gomila, Topla 1,2,3, Milašinovića Most

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Kriva ulica

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Risan centar, Arilje, Pjaca, Gorica, Škola i područje oko nje, Vodovod, Carine, Teuta,Vitoglav, Strp, Lipci

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 ati: Dio sela Lagatori, Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Buče, selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Gradsko područje Andrijevice,Dom Kulture I Bojkomerc

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti – Kratkotrajna isključenja

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 17:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dio sela Seošnica, Repišta

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Centar Grada:Hotel Rožaje i Dječi Vrtić, Prigradska naselja:Stara varoš,Zejnilagići i Zanatski centar

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Siga, Slatina, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Pobrsijevići, Gostilovina, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Bjelojeviće, Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Rečine, Dragovića polje, Ljuta

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Drndari, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Paljevine, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Čokrlije, Hotel ‘Bijela rada’, Dio ulice Slobode i dio ulice Muniba Kučevića

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići, Vrh, Voljavac, Nikoljac – Rogojevići, Nedakusi, Babića Brijeg

Pljevlja

-u terminu od 12:00 do 22:00 sati: Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Mljetičak, Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

