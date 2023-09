U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 5. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Mokre.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica i dio Komunice.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Crkvice i Višnjića Do.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Bobotovo Groblje.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Pišče.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Gluhi do, Limljani, Koraču, Pozanje.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Ada (od mosta prema račvi).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Rijeka Marsenića, Lukin Vir i dio Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Radulići i Prijelozi.

– u terminu od 09 do 16 sati: Cerovo, Njegnjevo, Sutivan, Negobratina, Potkrajci, Femića Krš, Voljavac i Ramčina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Sjerogošte i Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Bjelojeviće, Gornja Štitarica i Krstac-Šundek.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grnčars.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, dio ulica Racina i naselje Magaze i dio naselja Meterizi.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica i Honsiće.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja i Palež.

– u terminu od 10 do 15 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora.

Šavnik

– u terminu od 09 do 18 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

