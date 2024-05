Odnose Crne Gore i SAD podići na nivo strateškog partnerstva

Podgorica, (MINA) – Odnose Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) treba podići na nivo strateškog partnerstva, poručili su crnogorski predsjednik Jakov Milatović i specijalni savjetnik američkog predsjednika, Majkl Karpenter.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, na sastanku u Vašingtonu konstatovano je da je Crna Gora napravila značajne iskorake u demokratskom razvoju, kao i da je unapređenje veza sa SAD strateški prioritet.

Milatović je istakao da je Crna Gora jedina NATO članica na Zapadnom Balkanu koja nema sporazum o strateškom partnerstvu sa SAD.

U saopštenju se navodi da bi, u tom smislu, uspostavljanje strateškog partnerstva između Crne Gore i SAD predstavljao važan signal podrške u jačanju demokratskih procesa, ekonomske stabilnosti i regionalne sigurnosti.

„Sagovornici su se saglasili kako odnose dvije države treba podići na nivo strateškog partnerstva, posebno imajući u vidu da je saradnja osnažena kroz NATO savezništvo“, kaže se u saopštenju.

Oni su se saglasili da bi unapređenje saradnje kroz strateško parterstvo doprinijelo daljem ubrzanju reformskih procesa, pa samim tim i kvalitetnijoj i brzoj integraciji u Evropsku uniju (EU).

Milatović je naglasio da strateško partnerstvo treba graditi na više osnova, kroz unapređenje vojne saradnje, ekonomskog dijaloga, saradnje u oblastima kritične infrastrukture, kao i u dijelu kulturne i naučne razmjene.

„Karpenter, koji je veliki poznavalac prilika u našem regionu, ponovio je fokusiranost američke vanjske politike na Zapadni Balkan, kao područje od strateškog značaja za SAD“, navodi se u saopštenju.

On je ukazao na važnost nastavka sprovođenja kvalitetnih reformi, kako bi se zemlja u što skorijem periodu pridružila EU.

