Odbijen zahtjev za saslušanje Bečića, Markovića i Novovića

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu odbio je zahtjev za kontrolno saslušanje potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, povodom sumnji u politički pritisak na rad pravosudnih organa.

Inicijativu za kontrolno saslušanje podnijeli su poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata, Danijel Živković, Nikola Janović i Nikola Zirojević.

Živković je rekao da su zatražili saslušanje Bečića, Markovića i Novovića povodom slučajeva kao što je hapšenje direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelene Perović.

On je kazao da je u tom slučaju Bečić, kao predstavnik izvršne vlasti, najavio hapšenje prije nego se desilo.

„Da je to tako govori i činjenica da je reagovao i portparol Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Vukas Radonjić, koji je rekao da tada još nije bilo hapšenja“, dodao je Živković.

On je rekao da su otvorili to pitanje da utvrde da li je opravdana sumnja koju opozicija ima u selektivnost rada Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) i SDT.

„I da li ima utemeljenja u činjenicama o mogućim instrukcijama koje SDT dobija od političkih i predstavnika izvršne vlasti“, kazao je Živković.

On je rekao da su predložili kontrolno saslušanje da bi se utvrdilo i da li SDT vrši selekciju slučajeva da bi se u javnosti nametnuo utisak da treba raditi po instrukcijama političara i predstavnika određenih medija.

Živković je rekao i da nema problem sa tim da se raspravlja o svakom potezu koji se dogodio u prethodnih 30 godina.

On je kazao da njihova inicijativa nije maskiranje postupaka koji su se dogodili za vrijeme njihove vladavine i da, kao opozicija, imaju pravo da zatraže kontrolno saslušanje ukoliko misle da je potrebno.

Poslanik Demokratske narodne partije Vladislav Bojović kazao je da bi u slučaju, da postoje, kako DPS tvrdi, agende prioritetnih slučajeva i uticaj vladajuće većine na tužilaštvo, „prirodno bilo da prvi bude uhapšen Milo Đukanović“.

„Mi smo godinama kao Demokratski front, a i sada, govorili da je na čelu mafije Đukanović. Ali vidimo da se to hapšenje ne dešava ni dan danas. Nemojte da očekujete od nas da ne govorimo o brojnim slučajevima šverca, kriminala, ubistava, progona“, rekao je Bojović.

On je kazao da neće podržati predlog o saslušanju Bečića, Markovića i Novovića.

Poslanik Nove srpske demokratije (NSD) Jovan Vučurović kazao je da će i NSD biti protiv saslušanja.

„Ovdje se radi o pokušaju zamjene teza, da se kroz slučaj Perović pokušava odbraniti jedna od poluga bivšeg režima. Pokušava se zaustaviti dalja istraga u nekim drugim slučajevima. Neki ljudi su u panici i preko ovakvih slučajeva pokušavaju zaustaviti svoje suočavanje sa pravdom“, kazao je Vučurović.

On je rekao da Crna Gora mora proći kroz proces demontaže prošlog sistema koji, kako je naveo, nije bio demokratski, a pod čijom kontolom je bila i policija, ASK, sudstvo i tužilaštvo.

Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović kazao je da zahtjev o saslušanju Bečića, Markovića i Novovića pokušaj da se zaustavi pravda.

On je rekao da kabinet Bečića reaguje samo kada je sve izvjesno.

„A ovdje je postalo izvjesno i prije nego je Specijalno policijsko odjeljenje kročilo u zgradu ASK-a, jer su svima nama, a i građanima, vrlo dobro poznate procedure i oko izdavanja naloga za hapšenje i za pretres“, kazao je Bogdanović.

On je rekao da se postavlja pitanje kako odjednom te standardne procedure postadoše glavna tema rasprave i dodao da je to zbog toga što su “te procedure došle do vrata pravih krivaca”.

„I baš zbog tih krivaca pokušavaju se kompromitovati ljudi koji su stali na put pojedincima i saradnja SDT-a sa službama bezbjednosti“, rekao je Bogdanović.

Zirojević je rekao da nema ništa loše u saslušanju predstavnika pravosudnog sistema i izvršne vlasti.

„Ne vidim što je muka da nam daju odgovore, jer ako je tako kao što vi pričate, oni će se vratiti kao pobjednici u svoje kancelarije“, rekao je Zirojević.

On je kazao da je potpisao inicijativu „jer je suvišno govoriti o spektakularnom hapšenju direktorice ASK-a“.

„Mislim da je mnogo stvari prilikom tog privođenja sa proceduralne strane bilo sporno“, dodao je Zirojević.

Ta hapšenja, prema njegovim riječima, služe medijskoj propagandi i pravljenju teatra, više nego stvarnom zadovoljenju pravde.

„Jer nijedno od tih spektakularnih hapšenja u prethodnih četiri-pet godina nije završeno osuđujućom presudom“, dodao je Zirojević.

Poslanik Pokreta Evropa sad Miloš Pižurica rekao je da je DPS-u bilo normalno da čovjek koji je bio na čelu SDT-a, kad nađe ispred kuće okvir pun municije, to ne prijavi policiji.

On je rekao da neće podržati inicijativu za saslušanje Bečića, Markovića i Novovića.

„Jer mislimo da ovaj Odbor nije nadležan za to pitanje. I tu inicijativu doživljavam kao pritisak na tužilaštvo da „smanji gas“ u istragama koje vodi, kao i u ispitivanju slučajeva u kojima (Milivoje) Katnić nije našao udaljenu sumnju da se radi o krivičnim djelima“, kazao je Pižurica.

On je pomenuo slučajeve “prvi milion”, “limenka”, kamp na Zlatici i Telekom.

Pižurica je rekao da su to sve slučajevi u kojima očigledno ima elemenata krivičnih djela „ali Katnić u njima nije našao mogućnost krivičnog djela“.

„Iza svih ovih slučajeva, nekako se krije sjenka čovjeka koji je dao lijep oproštaj u čitulji mafijaškom donu kojeg je nazvao dragim prijateljem. Teško mi je da spojim da se čovjek koji je obavljao najviše funkcije u državi, onako oprašta od čovjeka koji je bio mafijaški don u punom smislu te riječi“, kazao je Pižurica.

On je kazao da sve ono što je čuo posljednjih godina, navodi ga na zaključak da SDT i VDT imaju pune ruke posla.

„Što se tiče nas kao parlamentarne većine, SDT i VDT imaju političku podršku da rade svoj posao po zakonu i Ustavu, a vidjeli smo da to tako sad i rade“, rekao je Pižurica.

Poslanica Socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović kazala je da u inicijativi nema niša sporno, ali da je sporna njena pozadina jer, kako je navela, dolazi od predstavnika prošlog režima koji provlače tezu privatizovanja pravosuđa.

„Da se prisjetimo da je prošli režim i politizovao i privatizovao i pravosuđe, policiju, vojsku i trafike“, navela je Kaluđerović.

Ona je dodala da je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesne Medenica, kada je govorila o kandidatkinji za sudiju, kazala da je „ona naša“, a nije rekla „ona je dobra sudija“.

Kaluđerović je podsjetila da su bivši čelnici policije, predsjednici sudova, optuženi da su članovi kriminalne grupe.

„U svakoj zemlji ima pojedinačnih slučajeva, ali ovo je bukvalno sistem, ne postoji šansa da se ovo dešava, a da ne postoji politička odgovornost“, kazala je Kaluđerović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS