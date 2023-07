U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 04. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Smokovac, Liješta, Momče, Ljevorečke Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Farmaci ispod magistrale, Dio Donjih Kokota, Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, (kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Međice,Kula Lakića,Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Studeno, Ćafa

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerovo, Usputnica, Brezovik, dio Gornjeg Polja

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Budoška, dio Čađalice, dio Straševine

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ul. Velja Bogojevića, Mujo Ulcinaku

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Donji Štoj-ul. Sv. Mateu

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Dio Bulevara na Velikoj plaži prema Tehnomax-u

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dio potrošača u Ilinom iznad pruge, dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu, dio potrošača u Mrkovskom polju

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Klanac

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Tucanje, Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio Novog Naselja ,Ulice Jovana Cvijića i Gavra Vukovića

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Božići, selo Oblo Brdo

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Ulotina

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 17:00 sati: Planinica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Juškovića potok

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Dragovića polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Nikoljac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pavino polje, Sutivan, Grančarevo, Barice, Pripčići, Rodijelja, Negobratina

-u terminu od 11:30 do 14:30 sati: Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno Polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Bijeli Potok, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Šumsko-industrijski kombinat “LIM”, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

