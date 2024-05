Jeftinije sve vrste goriva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve vrste goriva od ponoći će pojeftiniti dva do četiri centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Eurosuper 95 i 98 pojeftiniće po dva centa i u narednih 15 dana će koštati 1,62 EUR, odnosno 1,66 EUR.

Cijena eurodizela biće niža četiri centa i iznosiće 1,44 EUR, a za isto toliko će pojeftiniti i lož ulje na 1,41 EUR.

Posljednje promjene cijena bile su 23. aprila, kada je benzin poskupio dva centa, a eurodizel pojeftinio cent.

Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti 20. maja, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 21. maja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS