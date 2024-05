Po pobjeda braće Nurković na Grend slemu u Dušanbeu

Podgorica, (MINA) – Džudisti rožajskog Ibra, Jahja i Jusuf Nurković, ostvarili su po pobjedu i osvojili po 160 bodova na Grend slemu u Dušanbeu.

U kategoriji do 66 kilograma, Jusuf Nurković je na startu eliminisao vicešampiona Evrope, Muhameda Demirela iz Turske, dok je u drugom kolu izgubio od Ivana Černiha iz Rusije.

Do 73 kilograma, Jahja Nurković je bio slobodan u prvom kolu, dok je u drugom pobijedio Meksikanca Đilbera Kardosu.

Od daljeg takmičenja odvojio ga je poraz od Erdenvajara Bacaje iz Mongolije.

Mongolac se u nastavku domogao borbe za medalju, ali nije uspio da je osvoji.

U Dušanbeu nastupilo je 390 takmičara iz 65 država svijeta.

