U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 18. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Smokovac i Begova Glavica.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Jelenak, Klanica, Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Međice, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Ivanj uba i Jablan, Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Koljat, Kosić, dio Lazina, dio Mamućevine, Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Group, Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Vučica, Ministarstvo odbrane, Kasarna, Glavica, naselje iza Hotela Perjanik, Zagreda, Orja Luka, dio Novog Sela, dio Stanjevića Rupa i centar Danilovgrada.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 09 do 16 sati: Mikulići, Tomići i Orašani, dio Lješevog Stupa.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dabovići, Višnjića Do, dio Lukova i Gornji Obljaj.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: komplet Vitići.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio naselja Partizanski put i Sozina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Pobrđe.

– u terminu od 09:30 do 11 sati: Sotonići, Brčeli, Podgor, Bukovik.

Budva

– u terminu od 09 do 12 sati: Naselje oko ”DRVOART” I naselje ”Palestina”.

– u terminu od 09:30 do 17 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

– u terminu od 10:30 do 20 sati: Vladimir, Zenelovići, Kosići, Bojke, Mide, Krute, Klezna, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko polje, Kaliman, Međureč, Šas, Ambula, Štodra, Lisna Bori, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Sukobin, Kravari, Postegvaš, Brajša, Rastiš i Pumpe na Bojani (Napomena: Konzum TS Ostrosa će se napajati iz TS Virpazara).

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Potez od ulice Ramadanović prema Muljanskoj rivi i selo Bunovici.

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 17 sati: Područje oko dječijeg vrtića na Šištetu i područje ušća Sutorine.

Andrijevica

– u terminu od 12 do 16 sati: Gradsko područje Andrijevice, Dom Kulture i Bojkomerc.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma, dio sela Štitari, Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića.Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Radulići i Ličine.

– u terminu od 09 do 16 sati: Babića Brijeg, Obrov, Pripčići, Stožer 1, Osmanbegovo selo, Godijevo, Rakonje, Grančarevo i Voljavac, Bijedići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Bjelojevići.

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac, Juškovića potok i Donji Lepenac.

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica II i Gacka.

– u terminu od 10 do 14 sati: ul. Đura Đukića.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula, Ćosovica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

