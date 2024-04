U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, Liša, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, Manastirska Ulica i Ulica ruža, Gornja Vrbica, Bezjovo, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade i Serdara Jola Piletića.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Gorenje u Donjoj Gorici i dio oko njega.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 18 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 18 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Suka, dio Grba, dio Komunice, Dobro Polje.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Vitalac, Bukovik, Kuside, Stari Dvori.

– u terminu od 10 do 16 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Dio potrošača u Barskom polju ispod Volujice, potrošači na području Grdovića.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: objekat “Okova” i objekti oko “Okova”, O.Š. “Maršal Tito”, S.M.Š “Bratstvo Jedinstvo”, dio naselja Meraja i Totoši, zgrada kod marketa “Sars”.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: dio potrošača u Risnu u blizini škole.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: dio potrošača u naselju Prčanj prema Stolivu.

– u terminu od 09 do 11 sati: dio potrošača u Starom Gradu od Katedrale Sv. Tripuna do Gurdića.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: dio potrošača u ulicama Češljar i Radoševići.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Presjeka, dio potrošača u Opačici.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići, dio sela Seoce, sela Poda i Sućeska, dio sela Tršnjevo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Goražda i Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Đalovići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Unevina, Lješnica, Čokrlije, Nikoljac, Ostrelj.

– u terminu od 09 do 17 sati: Rasovo – Rastoka.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Izlasci.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Donja Štitarica, Crvena lokva – Stup, Selišta, Slatina, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Krstac-Šundek, Dobrilovina.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Vrbice i Radmanca.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Velike, Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, VojnaKasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 10 sati: Ul. III Sandžačke brigade, zgrade TE u ul. III Sandžačke brigade, autobuska stanica, Pošta, zgrada fonda PIO i Radio PV – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova.

– u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica i Paučina.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

