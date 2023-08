U srijedu zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 30. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glava Zete, Pištet

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Lastva Čevska

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Usputnica, Višnjića Do

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio Lukova, Granice

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Trojica-Crveni brijeg

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Ada (od mosta prema račvi)

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Čuklin, Babića Polje, Kooperacija, Donja Polja, Osredine, Javorje, Ckara, Krasića strana, Gornji Lepenac, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva, Babića polje

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ljevišta

-u terminu od 9:30 do 13:00 sati: Tunel Klisura, Bazna stanica (Ski centar 1600), Repetitor ‘Zekova glava’, mHE ‘Paljevinska’

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte, Međuriječje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Radulići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zminac, Skočigorina Drndari, Lješnica, Pavino polje, Boljanina, Potkrajci, Božovića Polje

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Lagatori

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Lagatori

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jablanica

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Meljak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Zahum, Višnjica

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Zbljevo

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

