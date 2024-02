U srijedu zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 21. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče, Kastrat, Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, pilana Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do, Radan, Ulica Vinogradska, Kosmajska, dio ul. Rusa Radulovića, Kragujevačke i Ličke, dio Nikšićkog puta, Ulica Partizanski Put, naselje oko Streljane, Kupusci, Zgrada Cijevne komerc kod Vile Ljubović

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Ul. Emila Zole, Casno-a, Viktora Igoa, Vuka Manđušića

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Grudice

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Velje Brdo, dio Rogama, firma Eminent, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Baloči, dio Novog Sela

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Unač

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: svi korisnici sa područja Golije, Donje Crkvice, Bukovik, Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Ul. II Dalmatinska, Ul. Nikca od Rovina, Ul. Peka Pavlovića, Ul. Puniše Lalatovića, Ul. Marka Biljurića, dio Grudske Mahale

Tivat

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kava

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 8:00 sati: Topla 1- od Novosadskog do Milašinovica mosta (ispod i iznad magistrale)

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Topla 1- područje oko prodavnice Dadi iznad magistrale

-u terminu od 10:30 do 12:00 sati: kompletno područje od Graničnih prelaza Debeli Brijeg i Kobila i Igalo do Tople

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota-Zrenjaninsko, Morinj centar, Radanovići

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Njegoševa ulica, područje stare Livnice

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Morinj, Gornji Morinj, Kostanjica, Verige

-u terminu od 13:45 do 14:45 sati: Risan, Perast, Dražin Vrt, Strp, Lipci, Krivošije, Ledenice

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: objekat kod marketa Solaris na bulevaru Teuta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, dio naselja Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), na području Mikovića, Orahova, Dupila, Popratnica, Braćena, Dabovića, Komarna, Trnova, Gađi, Šiševića kao i vodovodan postrojenja u Orahovu (Bunari 4,5,6 i Bunari 7,8,9), na području Virpazara (grad), Zabesa i Boljevića.

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: konzumno područje grada Mojkovca

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Slatina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jabuka, Mateševo 2

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Žurena, Brestovik, Mahala

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Čokrlije, Medanovići, Lješnica, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Crniš, Trubina, Jagoče

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Fejzići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Novšiće

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Azane i Vrševo Godočelje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kruševo

Berane

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: selo Dragosava

Andrijevica

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

