U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 03. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, Oraovica, dio Oraške Jame, Stanjevića Rupa, dio Veljeg Brda.

Cetinje

– u terminu od 09 do 19 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

– u terminu od 10 do 11 sati: Donji Kraj, Bulevar, dio Jabučke ulice, Predgrađe i dio oko kružnog toka, Ulica Mojkovačka, Dio Ulica: Njegoševa, Vojvode Bože, Peka Pavlovića; Ulica Nikole Lekića, Vojvode Boža, dio Hercegovaćke, Bajova, naselje Luke Ivaniševića sa zgradama s40 i E25, dio potrošača na Aerodromu i oko kružnog toka, Ulica X Crnogorske s stambenim objektima s57 i S65, Naselje 4 jul I, naselje Barake, Naselje 4 jul II, Omladinska ulica, Naselje Gipos, Naselje iza Jusovače, Naselje Đura Petrovića, dio Ulica Pavla Rovinskog i IV Proleterske, Bajice, Bogdanov Kraj, Gornje Selo, Suvi Do, Dubovik, Milijevići, Petrov Do, Sandin Vrh, Gnjijevi Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova, Granice, Dabovići, Usputnica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Povija, Dabovići, Ostrog.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio naselja Pobrđe iznad željezničke stanice, naselje Brca Gošići.

– u terminu od 08 do 14 sati: Bujići, Gluhi do, Litine, Limljani, Karuče, Pozanje i vodovodne pumpe Malo i Velje Oko.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Partizanski put.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Buljarica, Đurđevo brdo, Montex, Obala. .

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Tivat

– u terminu od 11:30 do 14:30 sati: Račica industrijska zona, Solila, Topliš, Servis Import, Dubravčevina, Meštrovići, Kaluđerovina, Poljo dobro, Vrijes, Rahovići, Gradiošnica, Dumidran (povremeni prekidi u napajanju u trajanju do 30 min u periodu izvođenja radova ).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Lukin Vir.

– u terminu od 09 do 17 sati: Dio sela Ulotina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Štitari.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 19 sati: Rakonje i Stožer 1.

– u terminu od 09 do 16 sati: Sokolac, Cerovo 2, Sutivan, Strojtanica, Gornja Lješnica, Donja Lješnica, Pripčići, Babića Brijeg i Obrov.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Mioska, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Bjelojeviće.

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac, Juškovića potok.

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica II.

– u terminu od 09 do 12 sati: Donja Polja.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grebaje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Murino.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Razdolje

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

