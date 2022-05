U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 1. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Boljesestre.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Stanjevića Rupa, Jama Žarića, Ljututuk i Bobulja, Lužnica i Mijokusovići.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Čevo.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Vilusa.

– u terminu od 09 do 14 sati: Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac),Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Tomba, Sustaš.

– u terminu od 09 do 14 sati: Selo Dupilo i Popratnice.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Gač i ulica 28. decembra (dio ulice kod zgrade Vatrogasne stanice)

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Trešnjeva i Djulića.

– u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton, Čokrlije-Rajkovići, Negobratina, Džukeljska jama, Gornja Crnča, Gevčina, Tustvo, Potoci.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

– u terminu od 14:30 do 18 sati: Gornji grad.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Suva Gora.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Žirci, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica 1 i Marića luka – Papratine.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kruščica i Dobrodole.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Komarača i djelovi sela Lijevi Meteh i Hoti.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vusanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18 sati: Selo Odžak Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 18 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bandžov.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

