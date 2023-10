U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 18. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio Stare Zlatice.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandićkih, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje, dio Komunice.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratktorajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Grahova, Spila, “Zagora (Savino Brdo)”, Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo, Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Crkvičkog Polja.

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: potrošači na području Runja (Ostros), potrošači na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića, naselje Zagrađe, ul. 31, ul. Veljigradska.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 09 sati: dio naselja Pinješ od vojnih zgrada prema Pristanu, hotel Albatros, restorani uz borovu šumu.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Đerane, dio naselja Donji Štoj od hotela Laguna do Bregvije 2, bulevar Majke Tereze, dio naselja Kodre, dio naselja Ulcinjskog polja uz bulevar Teuta (povremeno isključenje po izvodima).

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Kameno- dio potrošača i Vrbanj.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamenari, Đurići, Greben.

– u terminu od 10 do 13 sati: servisna zona Igalo- područje oko cvjetnog centra, Bajkovina.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Godijevo, Rakonje I Donji Mojstir.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ulica Muha Dizdarevića, Omladinska ulica, Cerovo, NNM Vrh, NNM Rajkovići, Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići i NNM Dubovo.

– u terminu od 10 do 18 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje, Međuriječje, Redice.

– u terminu od 08 do 16 sati: Selišta, Drpe, Biočinovići, Paljevine, Ski centar, Rijeka Mušovića, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smailagića polje, NKRO ‘Sivi dom’, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva, Babića Polje, Gornji Lepenac i Podbišće.

Petnjica

– u terminu od 08;30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Velike, dio Brezojevice.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Ski Lift, Gropa, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio sela Đurička Rijeka (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Zbljevo.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio ul. Voja Đenisijevića, Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak i Boščinovići.

– u terminu od 10 do 19 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

– u terminu od 11:30 do 19 sati: Betonjerka, dio ul. Narodne Revolucije, Vodovod Pliješ, vodovod Podpliješ, Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Monter, Vektrina rasvjeta, zgrada pogranične Policije, Carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan, Rudnička zgrada, Klanica, dio ul. Oslobođenja, dio naselja Ševari i Mljekara, Ul.Narodne revolucije, Osnovna škola Boško Buha, Naselje C, benzinske pumpe Eko i Ina, perionica auta, Sava osiguranje, Mat Petrol pumpa, Restoran i supermarket Franca, autobuska stanica, dio ul.Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul. Velimira Jakića, Restoran Oaza, stovarište Vektra, ul. Narodne revolucije, Zgrade u ul.Skerlićevoj i zgrade u ul. Kralja Petra, barake u Naselju C, NVU Zračak Nade, dio ul. Voja Đenisijevića, ul. 37. Divizije, Blaža Jovanovića, Srednjoškolski centar, Osnovna škola Ristan Pavlović, ul. 20. Novembra, dio ul. Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj, ul. Prijepoljska, naselje iza Pošte, naselje Potrlica, dio ul. Ratnih vojnih invalida, Event-centar ”Taša”, ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meteorološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja u 3. Sandžačkoj, Romsko naselje, Trlica, repetitor Tvrdaš, Zgrade u naselju Varoš, zgrade u naselju Zlodo, ul. Banijska, Mirka Pejatovića, Ul. 1.decembra, zgrade u ul. 1. Decembra, ul. Pavla Bulatovića, Avalska, dio ul. 37.divizije, Tršove, hotel Pljevlja, Dom Kulture, zgrada Winga, podzemna garaža, Autobuska stanica, Pošta, zgrade TE, ul 3. Sandžačke brigade, zgrada fonda PIO, ul. Narodne Revolucije, zgrada penzionera, zgrada Borova, kotlarnica, zgrada Atlas banke, zgrada Suda, Tržni Centar, dio ul. Kralja Petra, zgrada Stara Nama, ul. Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, apoteka Risto Vukotić, Vatrogasni Dom, Volođine, Zoil Lovćen, ul. Podgorička, Dječji vrtić, dio ul. Velimira Jakića i Kralja Petra, zgrada Solidarnosti, Dom Vojske, dio ul. 37. Divizije, Dio ul. Podgoričke, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Brdo, preduzeće Mat Company, dio ul. Oslobođenja, naselje Bajov potok, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, Krejino Vrelo, Pekara, naselje Židovići, Ševari, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić, Komini. (isključenja u navedenom periodu u trajanju do 60min).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Dedići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pogoni: Autoservis, Dekor, Fabrika Mašinskih djelova, Tofi i Ibar Mont, Titeks i Kristal, Naselja: Zeleni, Žute Litice i Županjica, Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont, TV Repetitor, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, DonjaLovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 20 sati: Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

