U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 27. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Opasanica.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Peute.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, dio Kosić (kratkotrajna isključenja u nevedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kosića, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, dio Komunice i dio Radovča.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 09 do 14 sati: dio Velestova i dio Dobrskog Sela.

– u terminu od 09 do 16 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori, Kobilji Do, Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijele Polje, Ubli, Prisoja, Bijele Poljane, Vulaši, Pro Monte, dio Velestova, Markovina, Bajramovica, Monteks i Čevo (naizmjenična isključenja u navedenom periodu).

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do, Višnjića Do i Bobotovo Groblje.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Ul. Pavla Rovinskog, ul. Adrovića i Grdovići.

– u terminu od 09 do 17:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor.

Budva

– u terminu od 09 do 17:30 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: dio naselja Donji Štoj(dio naselja iza katoličke crkve, Reč, Kodre Dakine).

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Peluzica- Muo -dio potrošača.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Nedakusi – Dolac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Potkrajci, Rakonje – Malo polje, Ulica Muha Dizdarevića, Omladinska ulica, Bojišta, Žurena, Brestovik, Potoci, Dubovo, Kaševari, Laholo, Kostići, Pašića polje, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Vrh, Crhalj, Babića brijeg. Rasovo, Gornje Grančarevo, Bijeli Potok i Zminac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte i Međuriječje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,

– u terminu od 15 do 17 sati: Kos, Željeznička stanica ‘Kos’.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Babića polje, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva, Gornji Lepenac i Donji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice, dio sela Laze, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grnčar.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: ulice: Racina, Ribarska i Jezerska.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino (kratkotrajna isključenja).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 09 sati: Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća isključenja u navedenom periodu.

– u terminu od 09 do 15 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli – moguća isključenja u navedenom periodu.

– u terminu od 09 do 15 sati: Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje, Poblaće, Metaljka.

– u terminu od 09 do 20 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Orlja.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Provalija, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

