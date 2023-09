U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 13. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje oko Vinopodruma, dio Zlatice oko starog Stadiona Kom

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca i dio Orje Luke

Danilovgrad 8:00 15:00 Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

Danilovgrad 8:00 15:00 Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Komunice, Potkraj Šaranovića, Jelenak

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 20:00 sati: dio Bajica, Dubovik, Petrov Do i Milijevići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 10:00 do 20:00 sati: Sandin Vrh, Gnjijevi Do

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: dio Donjeg Kraja i naselje oko Stadiona, Naselje 4. jul, Gipos, dio Donjeg Kraja i Konga, dio Donjeg Kraja, Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitasojevići, Višnjića Do

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Grdovići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Klezna

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Maslinjak- Krašići

Kotor

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lastva Grbaljska

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, Uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice, Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma

-u terminu od 10:00 do 17:00 sati: uže gradsko jezgro, naselje oko Fudbalskog Stadiona , dio ul. 29. Novembar,zgrade Morava i zavodi za PIO, Socijalno i Zdrastvo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: selo Zagrad

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo, Dulipolje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jablanica, dio sela Seošnica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti- Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Velika, dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Babića polje, Donji Lepenac, Gornji Lepenac, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva, Gornja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte, Međuriječje

Bijelo Polje

-u terminu od 15:00 do 20:00 sati: Grubješići

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Mijatovo kolo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rakonje – Malo polje, Nedakusi, Laholo, Ulica Muha Dizdarevića, Omladinska ulica, Božovića polje, Bojišta, Pavino polje

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: Rakonje, Malo polje, Cerovo, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Đapanov grob, Banje selo

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zračak Nade, ul. 20. Novembra, dio ul. 37. Divizije – moguća isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: dio ul. Voja Đenisijevića, Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež

Šavnik

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Tušinja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

