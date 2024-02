U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak će bez struje ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Ulica Rusa Radulovića, Kragujevačka, dio ul. Kosmajske i Vinogradske, Ulica Lješkopoljska i dr Anta Gvozdenovića, Kupusci, Dio Donje Gorice uz Sitnicu, ulica Partizanski Put, Upravna Zgrada CEDIS-a, Zgrada preko puta CEDIS-a i Vrtić.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Naselje u ulici Crnogorskih Serdara.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: dio Beglaka i Šušunja.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 16 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Novog Sela.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine, Rubeža, Velimlje, Podljut.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati: Potrošači u Ilinom, potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha).

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Oćasa, Gole Glave, Bijelog Brda i Bijelog Kamena, potrošači na području Marin ploče.

Budva

– u terminu od 10 do 12 sati: Potrošači ADOC naselja Ulaz 1 B.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Briska Gora, dio naselja Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, dio naselja Pistula.

Kotor

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Lastva Grbaljska – dio ptrošača.

– u terminu od 09 do 12 sati: Orahovac- dio potrošača, Dobrota-Peani.

– u terminu od 10 do 13 sati: Jugodrvo- Čikić.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12:30 sati: područje od Milšinovića mosta do Novosadskog odmarališta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Kamenari, Jošica, Đurići, Greben.

– u terminu od 09 do 12:30 sati: Stanišića Dubrava.

– u terminu od 13 do 13:45 sati: Kompletno područje Opštine Herceg Novi od graničnih prelaza Debeli Brijeg i Kobila, Igalo, Topla 1, Topla2, Topla 3.

– u terminu od 13 do 16 sati: Topla 1, Topla 2, Tatar Bašta, područje ko Novosadskog.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Buče, Babino, Drgosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Čampari, Lazovići, Moravac, Dupljaci, Bioča, Čokrlije, Vrh, Banje selo, Pavino polje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Mateševo, Dragovića polje, Jabuka.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Podbišće.

– u terminu od 09 do 15 sati: Donja Štitarica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

Žabljak

– u terminu od 09 do 11 sati: prodavnica Voli.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.