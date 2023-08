U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: komplet područje Lješanske Nahije, Beri i Gornji Kokoti

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dahne iza Montenegro Pumpe, Ulica Vojislavljevića oko Novog Volvox-a, Benziska Pumpa u Dahni

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio Kosora

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glava Zete, Pištet, Potkraj Šaranovića

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pod Uba

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitasojevići, Donje Crkvice, Dio Lukova, Granice

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Ada (od mosta prema račvi)

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Grdovića i Veljeg Sela, sela Gluhi Do i Limljani

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gacka, Bistrica, Dobrilovina, Slatina, Gojakovići, Pobrsijevići, Gornja Štitarica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Podbišće

Kolašin

-u terminu od 9:30 do 14:00 sati: Tunel Klisura, Bazna stanica (Ski centar 1600), Repetitor ‘Zekova glava’, mHE ‘Paljevinska’

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pripčići, Ivanje-Marinkovići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Femića Krš, Rasovo, Božovića polje, Grančarevo, Lipnica, Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Čokrlije, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi, dio sela Radmanci

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Babino,Drgosava, Zagrađe i Dio sela Goražde , Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Veliđe, Crni Vrh, Trepča, R.Marsenića, Navotina,Šekular, Lubnice, Kurikuće, Bastahe,Glavaca , Vuča i Jelovica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti- Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro Plava, zgrada Opštine, zgrada Osnovnog suda

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Višnjevo

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Honsiće

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići- Kratkotrajna isključenja

Pljevlja

-u termiu od 9:00 do 18:00 sati. Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Paćevina

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

