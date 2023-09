U četvrtak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje oko fabrike “19. decembar” na Zabjelu, ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, dio Zlatice oko Stadiona Kom.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Grlića, Bjeluši, Ćurilac, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi i Bandići, Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, Kosić, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina.

– u terminu od 09 do 20 sati: “Preduzeće Prerada voća, Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova, Burum, dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Usputnica, Višnjića Do i Donje Crkvice.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Ul. Pavla Rovinskog, ul. Adrovića, Grdovići, potrošači na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Komplet naselje Ada.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Kavač- centar.

– u terminu od 09 do 11 sati: Trojica, Vidikovac- Crveni Brijeg, Sutvara (dio potrošaač), Stara Forteca, Lovanja, Kavač, područje oko tunela Vrmac, Pržice (povremeni kratkotrajni prekidi).

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Lukin Vir, djelovi Trešnjeva i Seoca.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Oblo Brdo.

– u terminu od 09:30 do 17 sati: Kompletna područja Opština Plav i Gusinje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Zaton.

– u terminu od 08 do 15 sati: Radulići i Prijelozi.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ličine, Dubovo, Ćukovac, Majstorovina i Jabučina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvine, Međuriječje, Sjerogošte i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice i Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac, Razboj, Gornja Štitarica i Selišta.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ponor.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Vusanje, Izvori, Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

– u terminu od 09:30 do 17 sati: kompletno područja Gusinje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti.

– u terminu od 09:30 do 17 sati: kompletna područje opština Plav.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Binjoši.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež i Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

– u terminu od 09 do 18 sati: Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

