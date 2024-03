U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 7. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske, ulica Španskih Boraca prema groblju, naselje oko pošte Bratstva i Jedinstva.

– u terminu od 08 do 17 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Ciglana, Fabrika Stanova, Burum, Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Lije, Stanjevića Rupa, Luke, Jelenak, Kula Lakića, dio Komunice, dio Novog Sela 1, Strahinjići.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Povija, ul. Relejska, ul. Durmitorska, dio Dragove Luke, Kuside, Riđani.

– u terminu od 08 do 17 sati: ul. Serdara Šćepana, ul. Jola Piletića, Nikole Tesle, Staro Pazarište, OŠ Luka Simonović, ul. Boška Jankovića, ul.Alekse Backovića, ul. Veselina Masleše, ul. 39, ul. 123, ul. 124, ul. Marka Vujovića, ul. Narodne Omladine, ul. Jele Andrijašević, ul. Šeste Crnogorske.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), dio potrošača u makednonskom naselju.

Budva

– u terminu od 09 do 16 sati: Kamenovo, Trap Kamenovo, Kuljače, Vojnići, Podličak, Hotel Mestral, Miločer, Sveti Stefan, Šumet, Blizikuće, Čelobrdo, Poljane, Drobni pijesak, Drobnići, Rijeka Reževića, Perazića Do, Krstac, Crvena Glavica, Rađenovići, Smokov Vijenac.Isključivanje 10 kV izvoda će biti naizmenično i ne duže od 30 min.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, dio naselja Zoganje, dio naselja Pistula, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Repetitor Možura, Brdela.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Grbalj -područje oko tunela “Vrmac”.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota- Sveti Matija.

– u terminu od 09 do 13 sati: Krivošije, Ledenice, Unijerina, Knezlaz, Jelov Do, Malov Do, Crkvice, Dragalj.

– u terminu od 11 do 13 sati: Morinj, Gornji Morinj, Kostanjica, Verige.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 17 sati: Meljine-područje oko marketa VOLI.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje, selo Zagorje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Laholo, Sipanje, Potoci, Laholo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje-Draškovina, Medanovići, Lješnica, Čokrlije, Potoci.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Lokve.

– u terminu od 08 do 16 sati: Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni, Biočinovići 1, Rijeka Mušovića.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornji Lepenac, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero.

– u terminu od 09 do 14 sati: Donja Štitarica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gropa, uže gradsko jezgro Plava – dio ulica Racina i Ribarska (naselje pored Supa i Distribucije-Autobuska stanica).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Binjoši.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

