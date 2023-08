U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 31. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje oko Vinopodruma

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići (kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krševo, Gureč

Danilovgrad

-u terminu od 11:00 do 17:00 sati: Kompletno područje Spuža, Podanje, Klikovače, Komunica, Novo Selo, preduzeća Čakarević, Rakočević, Pirela i Clean Max, Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Grbe, Daljam, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje, preduzeća Savović, Selekt, Jovanović, Volmont, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, dio Lazina, Suk, Mamućevina, Plana, Koljat, Begovine, Strahinjići, Martinići, Ciglana, Burum, Lije , Stanojevića Rupa, Stologlav, Eko selo, Lakat, Iverak, Osredina, Bregovi Mijovića, Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri do, Ruišta, Vukotica, Velje brdo, Donje šume, Pričelje, Markovo kopito, preduzeća Šampinjoni i Fabrika sira, KP Dom i Velje Brdo ( naizmjenična isključenja ne duža od 30 min)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glava Zete, Pištet

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitasojevići, Donje Crkvice, Rubeža, dio Oštrovca, Višnjića Do

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Grdovići, Gluhi do, Limljani, Koraču, Pozanje

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Naselje Ada (od mosta prema račvi)

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Razboj, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Žari – Brezovac, Sjenokosi

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Redice, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvine, Međuriječje, Sjerogošte, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Laholo, Ravna rijeka, Majstorovina, Grab – Dauti

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rasovo, Babića brijeg i dio naselja Rasadnik, Ličine, Dubovo, Ćukovac, Vrh, Jabučina, Babića brijeg i dio naselja Rasadnik

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Honsiće – Kratkotrajna isključenja

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica , Murino i dio sela Brezojevice , Uže gradsko jezgro Plava, zgrada Opštine, zgrada Osnovnog suda

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lužac

Andrijevica

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje

Pljevlja

