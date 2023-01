U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 19. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 09:30 sati: Naselje oko Doma Zdravlja Konik.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Marka Boljevića.

– u terminu od 09 do 11 sati: djelovi Centra Grada, Zagoriča, Zlatice, Momišića, Malog Brda, oko Ekonomskog i Pravnog fakulteta (moguća isključenja)

– u terminu od 09 do 11 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Donje Selo.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Oštrovac, dio Oštrovca, dio Rubeža, Vilusi i Dolovi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: naselje Utjeha.

– u terminu od 08 do 14 sati: Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići, naselje Baukovo u blizini Islamskog centra.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Kruče pri magistrali.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Treći put (zgrade Bujković), Truć, područje oko autoservisa “JUG”.

– u terminu od 09 do 14 sati: Morinj.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Zabrđa, dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Glavaca i dio Budimlje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Jabučina, Rasovo, Kruševo Kadići, Osmanbegovo selo i Njegnjevo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Lugovi, ulice Junaka Mojkovačke bitke i Radoša Maškovića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Smailagića polje i Manastir Morača.

– u terminu od 09 do 15 sati: Sjerogošte, Lugovi.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Bjelojevići, Babića polje, Gornja i Donja Polja, Čuklin, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara, Slatina i Gostilovina.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Velike.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

