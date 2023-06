I u srijedu isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 14. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje preko puta fabrike “19. decembar” na Zabjelu, dio Stare Zlatice uz obalu Morače, Grudice, Smokovac

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, dio Podglavica, Kokotovac, Maljat, Megran, Kosić, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat, dio Lazina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Glava Zete, Baloče, Ćafa, Studeno

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Lipovik, Dujeva, Čukojevići, Mihailovići, Poseljani, Zaječina i Zaštek, Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane, Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluvi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baljački do, Bobotovo Groblje, Brezovik, dio Gornjeg Polja

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Tivat

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Kava

Kotor

-u terminu od 7:00 do 10:00 sati: Lasva Grbaljska-dio potrošača, Glavatske kućice, Gude polje, Gorovići, Bratešići, Kovači, Glavatičići, Ukropci, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Trsteno, Platamuni

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Risan- Arilje, Pjaca, Gabela , Gorica

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu.

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: potrišači iznad magistrale uz Suvi Potok,dio potrošača Rutke, dio potrošača Partizanski Put

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Doni Štoj – Bratsvo i Jedinstvo

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: 2 (Dva) GP ivestitora ”Stabilis Investment”

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: korisnici objekta ”Casa AL Mare” I objekta ”Stublina hotel Group”

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Smira

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gojakovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Žari – Brezovac, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dobrakovo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pavino polje, Zaton, Obrov, Pripčići, Gornja Crnča, Nikoljac, Sutivan

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja,

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dio sela Šumanovac

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Rožaje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Selo Jablanica

Plav

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: selo Hoti

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Đurička Rijeka

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Gračanica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

