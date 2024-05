Gugolj najbolji na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Član podgoričkog stonoteniskog kluba osoba sa invaliditetom Luča, Uroš Gugolj, pobjednik je inkluzivnog turnira u stonom tenisu Za sve na Cetinju.

On je danas u finalnom meču, u Sportskom centru, pobijedio Petra Ratkovića.

Pobjedničko postolje kompletirao je Danilo Pajović, koji je u meču za treće mjesto bio bolji od Pjetra Paljuševića.

Inkluzivni turnir okupio je više od 30 takmičara, a osim članova stonoteniskih kluba osoba sa invaliditetom Orlov krš i Luča, takmičili su se i građani Cetinja.

“Cilj turnira je da zajedno gradimo inkluzivno društvo u svim oblastima života, pa tako i u oblasti sporta, saopštio je organizator takmičenja – STK OSI Orlov krš.

