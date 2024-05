Sjutra karate turnir u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Međunarodni karate turnir Trofej Bijelog Polja biće održan sjutra, a okupiće više od 400 takmičara, najavili su organizatori manifestacije.

Navodi se da će se Bijelo Polje okupiti karatiste iz regiona u svim starosnim kategorijama.

Organizator turnira je Karate klub Jedinstvo, uz podršku Opštine Bijelo Polje i Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju tog grada.

Svečano otvaranje turnira i defile učesnika u dvorani Nikoljac zakazano je za deset sati.

