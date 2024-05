Medojević: Politički odgovorno da DNP i NSD prekinu podršku Vladi

Podgorica, (MINA) – Nakon izglasavanja Rezolucije o Srebrenici postalo je jasno da Pokret Evropa sad (PES) baštini sve političke prioritete Demokratske partije socijalista (DPS) i politički je odgovorno da Demokratska narodna partija (DNP) i Nova srpska demokratija (NSD) prekinu podršku Vladi i da se organizuju vanredni parlamentarni izbori, poručio je lider Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević.

On je u objavi na društvenim mrežama kazao da su zahtjevi DNP-a opravdani i u skladu sa programom nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) i obećanjima biračima.

“Zahtjevi DNP-a su opravdani i u skladu sa programskim opredjeljenjima te stranke, ali i sa političkim principima na kojima je DF uspio da sruši režim Mila Đukanovića”, kazao je Medojević.

Prema njegovim riječima, ti principi su pomirenje po principu sva prava svima, radikalne reforme i “demontaža mafijaškog DPS režima” i ekonomski oporavak zemlje na osnovu promjene modela ekonomskog rasta.

“Nakon izglasavanja Rezolucije o Srebrenici svim biračima bivšeg DF-a je postalo iasno da su moje ocjene da je PES kreiran kao DPS Ver 2.0 i da on baštini sve političke prioritete DPS-a, da nastavlja poslušničku slugansku politiku prema centrima moći, na štetu vitalnih interesa naroda i države”, poručio je Medojević.

On je dodao da je PES kontinuitet spoljno-političkih prioriteta DPS-a, kao i nastavak “antisrpske politike” u Crnoj Gori, glavna opstrukcija Specijalnom policijskom odjeljenju i Specijalnom državnom tužilaštvu u borbi protiv DPS mafije i glavni promoter opasne populističke ekonomske politike koja, kako je naveo, vodi državu u dužničko ropstvo, bankrot javnih finansija i ugrožavanje sistema penzijskog osiguranja.

“Najava potpisivanja ugovora o nastavku auto-puta prema Andrijevici ima korupcionaški potencijal od najmanje 100 miliona EUR koji će, kroz naduvavanje faktura, uzeti premijer Milojko Spajić i njegova banda”, naveo je Medojević.

On je dodao da su Spajić i “njegova kriminalna organizacija” težak balast za DNP i NSD, kao i da su bivši birači DF-a sve više razočarani ovom Vladom koja je, kako je naveo, kopija DPS-a.

“Glasanje za Rezoluciju o Srebrenici je samo kap koja je prelila čašu laži, prevara i izdaje Spajića”, rekao je Medojević.

On je naveo da su Spajića u Crnu Goru doveli isti “mentori Đukanovića” da nastavi istu politiku.

“Mi se za ovo nijesmo borili i politički odgovorno je da i DNP i NSD prekinu podršku ovoj Vladi i da se organizuju vanredni parlamentarni izbori”, poručio je Medojević.

Prema njegovim riječima, to je racionalni politički odgovor na odluke Spajićeve Vlade.

“Da li ce preovladati lični, partijski ili grupni materijalni i finanijski interesi nad principima, ideologijama i interesima naroda i države ostaje da se vidi”, zaključio je Medojević.

