Sjutra treći duel Budućnost Volija i SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i SC Derbija odigraće sjutra u Podgorici treći meč finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je dobila prva dva međusbna duela i za novi šampionski trofej neophodan joj je još jedan trijumf.

U prvom meču slavila je 91:75, dok je u drugom bilo 90:82.

Podgorički rivali odigrali su ove sezone još četiri međusobna duela, u kojem je SC Derbi slavio tri puta.

Upisali su po pobjedu u ligaškom dijelu ABA lige, dok je SC Derbi bio uspješniji u polufinalu ABA Superkupa i finalu Kupa Crne Gore.

Duel u dvorani Morača počeće u 18 sati.

U finalu igra se na tri pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS