Obaveza Crne Gore da se sazna istina o deportaciji bošnjačkih izbjeglica

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će biti država vladavine prava u punom kapacitetu kada nadležne institucije budu stvorile pretpostavke za ponovno procesuiranje ratnog zločina deportacije bošnjačkih izbjeglica, u skladu sa međunarodnim standardima humanitarnog prava i ljudskih prava, poručili su iz Bošnjačke stranke (BS).

Kako se navodi u saopštenju BS, delegacija te partije prisustvovala je obilježavanju 32. godišnjice deportacije, ispred zgrade Odjeljenja bezbjednosti u Herceg Novom.

“Više desetina izbjeglih Bošnjaka nezakonito je uhapšeno u Crnoj Gori i predato vojsci bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini u svojstvu talaca”, podsjetili su iz BS.

Oni su istakli da je samo 12 deportovanih osoba uspjelo da preživi mučenje u koncentracionim logorima, a, kako su dodali, posmrtni ostaci većine stradalih još nisu pronađeni.

“Crna Gora će u punom kapacitetu biti država vladavine prava onda kada nadležne institucije budu stvorile pretpostavke za ponovno procesuiranje tog zločina, u skladu s međunarodnim standardima humanitarnog prava i ljudskih prava”, navodi se u saopštenju BS.

Kako se dodaje, Crna Gora ima obavezu da se prava istina o zločinu deportacije konačno sazna.

“To je u moralnom smislu najvažnije za one koji su najviše propatili – žrtve, odnosno njihove porodice – ali je isto tako važno za budućnost Crne Gore, za rasterećenje naše djece i budućih generacija, koje moraju da žive sa saznanjem da su tragične greške činjene, ali da je za njih neko i odgovarao, da je država učinila sve da zločin osudi i tako spriječi da se on ponovi”, naglasili su iz BS.

Potpredsjednik BS Damir Gutić kazao je da u toj stranci smatraju da je krajnje vrijeme da Opština Herceg Novi i Ministarstvo unutrašnjih poslova konačno izgrade spomen obilježje, gdje je najveći broj izbjeglih civila i uhapšen.

Kako se navodi u saopštenju, obilježavanju godišnjice u Herceg Novom prisustvovali su poslanik BS-a Admir Adrović, članovi Predsjedništva Mersudin Gredić i Mirsad Azemović, portparol Adel Omeragić, predsjednice Foruma mladih i Foruma žena, Suada Musić i Sabina Muratović, članovi i članice, kao i drugi funkcioneri i članovi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS