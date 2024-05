SPFCG: Ruše se stereotipi o fudbalu kao sportu za dječake i muškarce

Podgorica, (MINA) – Ženski fudbal je, uz ragbi, najmlađi organizovani kolektivni sport u Crnoj Gori i polako se ruše stereotipi o fudbalu kao sportu za dječake i muškarce, zaključak je završne konferencije projekta Povećanje vidljivosti ženskog fudbala u Crnoj Gori.

Organizatori, Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore (SPFCG) i portalom Sportfem, saopštili su da su tim projektom predstavljeni podaci, kao presjek stanja ženskog klupskog fudbala u Crnoj Gori.

U anketi, koju je SPFCG sproveo od 2. do 12. maja, učestvovalo je 48 fudbalerki iz pet klubova, koje su anonimno odgovarale na veliki broj pitanja o statusu u klubovima i nacionalnim timovima, finansijama, zdravstvenoj zaštiti, osjećaju sigurnosti i bezbjednosti u bavljenju fudbalom.

Fudbalerke su imale mogućnost da saopšte mišljenje o tome koji su najveći problemi ženskog fudbala, kao i da se izjasne o tome šta bi moglo da utiče na njihovu odluku da prestanu da se bave fudbalom ranije nego što su predviđale.

Generalni sekretar SPFCG Vladimir Krsmanović kazao je da je jedan od razloga za organizaciju projekta bio da se napravi početna baza podataka, koja bi mogla da se iskoristi za izradu određenih akcionih planova ili strategija.

“Nakon određenog vremenskog perioda mogla bi da se napravi komparativna analiza kojom bi se vidjelo koliki smo napredak napravili u tome čemu težimo, a to je stvaranje boljih uslova za bavljenje ženskim fudbalom u Crnoj Gori”, rekao je Krsmanović.

Predstavnik Fudbalskog saveza, Amil Gerina, kazao je da je bitno da je započeto prikupljanje podataka od direktnih učesnika, odnosno djevojčica i djevojaka, njihovih trenera.

“Trebalo bi u budućnosti uključiti i roditelje. Na osnovu tih podataka biće lakše odrediti buduće korake, i kratkoročne i dugoročne”, kazao je Gerina.

Na završnoj konferenciji konstatovano je da je sve više djevojčica u školama fudbala i da ih sve više bira fudbal kao sport u kome žele da se okušaju, ali da je neophodno iskoristiti momenat da se njihov broj poveća i da se nađu modeli kako da se zadrže u tom sportu.

Istraživanje je pokazalo da u klubovima, koji nastupaju u Prvoj ligi, uglavnom igraju fudbalerke mlađe od 18 godina, a da mnoge od njih još nisu završile ni osnovnu školu.

Potvrđeno je i da veoma mali broj fudbalerki zarađuje novac igranjem fudbala i da je riječ o simboličnim sumama.

Konstatovano je i da su u procesu fudbalskog razvoja važniji dobar rad, kvalitetan trening i dobri uslovi za trening i da je od izuzetne važnosti “stvaranje” trenera-specijalista za rad u ženskom fudbalu.

Saopšteno je i da je pozitivna tendencija da je u posljednje dvije godine sve više mladih fudbalerki iz Crne Gore ostvarilo transfere u jače lige.

“Moramo da budemo svjesni da su djevojke koje sada igraju u evropskim ligama i ponosno nose dres Crne Gore i pobjeđuju počele u našim klubovima, u prilično nezavidnim uslovima. Vrijeme je da se situacija promijeni, jer nijedan ženski kolektivni sport u komercijalnom smislu i po rastu popularnosti, ne može da se mjeri sa ženskim fudbalom. Ne vidimo razlog zašto Crna Gora ne bi mogla da bude dio tog buma”, rekao je Krsmanović.

Gerina je kazao da se ženski fudbal našao na mapi crnogorskog ženskog sporta zahvaljujući rezultatima svih nacionalnih selekcija.

“U FSCG smo već neko vrijeme opredijeljeni da unaprijedimo ženski fudbal. Strategija za razvoj ženskog fudbala je završena, urađena je u saradnji sa Uefom i stručnim konsultantima, koje nam je UEFA preporučila, a uskoro će biti predstavljena široj sportskoj javnosti, dok će u budućnosti biti dio generalne strategije FSCG i jedan od prioriteta”, kazao je Gerina.

Na konferenciji je konstatovano da fudbalerke koje igraju za nacionalne timove, posebno u seniorskoj selekciji, stvaraju istoriju crnogorskog ženskog fudbala i da bi njihovo iskustvo i borba sa svim preprekama, njihovi uspjesi i znanje moglo da bude neprocjenjive važnosti generacijama koje dolaze.

“Smatram da u Crnoj Gori mogu da stvore bolji uslovi za nove generacije, kakve ja i moje saigračice nismo imale. Mi smo tu i uvijek ćemo biti tu da pomognemo”, kazala je kapitenka reprezentacije Slađana Bulatović.

Završnoj konferenciji projekta, pored predstavnika FSCG, fudbalerki Slađane Bulatović, Armise Kuč, Jelene Karličić i Darije Đukić, selektora svih ženskih selekcija Mirka Marića i predstavnika klubova, prisustvovali su generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta Igor Vušurović i Ana Milačić iz Ministarstva sporta i mladih.

