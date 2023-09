Dobri uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – Na većini puteva u Crnoj Gori jutros se saobraća nesmetano, a izuzetak su pojedine dionice na kojima je zbog radova promijenjen režim vožnje, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Iz AMSCG vozače su upozorili da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.

Saobraćaj na putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina, obustavljen je zbog radova za sva vozila.

Na tom putu u mjestu Gojakovići, zbog sanacije klizišta, režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni i zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija je nosivost preko 7,5 tona.

Na putu Rožaje-Špiljani saobraćaj će biti obustavljen od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta i od 13 sati i 45 minuta do 16 sati i 45 minuta.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi, na dionici Nikšić-Kuside saobraćaj će biti obustavljen za sva vozila od devet do 11 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog miniranja u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo, na dionici regionalnog puta R-17 Čekanje-Resna, saobraćaj će biti obustavljen od devet do 12 sati i od 13 do 16 sati.

Na magistralnom putu M-3, dionica Nikšić – Danilovgrad, režim saobraćaja biće promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični od 23 do pet sati zbog farbanja tunela Budoš.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, u mjestu Vukov most, zbog radova je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na regionalnom putu Mateševo-Kolašin u toku je rekonstrukcija puta zbog čega se saobraća jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu M-5 Ribarevine–Dračenovac, u mjestu Rožaje, saobraćaj je preusmjeren sa dvosmjernog na jednosmjerni i obustavlja se najduže do 30 minuta zbog sanacije zidova.

Zbog izgradnje bulevara Vilija Branta na magistralnom putu M-2 dionica Podgorica–Bioče, saobraća se dvosmjerno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije promijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu M-2 dionica Lepenac–Ribarevina-Poda–Berane, na lokalitetima Ribarevina-Poda i Poda-Berane.

Promijenjen je režim saobraćaja i od raskrsnice Podgorica – Cetinje – Nikšić do Komanskog mosta.

Na magistralnom putu M-1 Lipci-Kotor, u mjestu Dobrota, promjenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu Podgorica-Tuzi–Božaj u dužini od 700 metara, kod kružnog toka u Tuzima, saobraćaj će biti obustavljen i preusmjerava se lokalnim putem.

Zbog redovnih radova na autoputu u pravcu Podgorica -Kolašin saobraćaj je preusmjeren iz lijeve u desnu traku, pa će se kroz tunele Preslo i Jabučki Krš saobraćati dvosmjerno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS