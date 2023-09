Dobri uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća nesmeteno, osim na dionicama gdje se radi, na kojima je izmijenjen režim vožnje, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Iz AMSCG vozačima su savjetovali opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.

Saobraćaj na putu Đurđevića Tara – Mojkovac, obustavljen je zbog radova za sve vrste vozila u mjestu Sokolovina.

Na tom putu u mjestu Gojakovići, zbog sanacije klizišta, režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni i zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija je nosivost preko 7,5 tona.

Zbog sanacije kosina i radova na tunelima, na putu Rožaje-Špiljani saobraćaj će biti obustavljen od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta, i od 13 sati i 45 minuta do 16 sati i 45 minuta.

Ma magistralnom putu Nikšić – Vilusi, na dionici Nikšić – Kuside, saobraćaj će zbog radova za sva vozila biti obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati.

Zbog miniranja u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo, na dionici regionalnog puta R-17 Čekanje-Resna, saobraćaj će biti obustavljen od devet do 12 sati i od 13 do 16 sati.

Na magistralnom putu M-3, dionica Nikšić – Danilovgrad, režim saobraćaja biće promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični od 23 do pet sati zbog farbanja tunela Budoš.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, u mjestu Vukov most, zbog radova je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na regionalnom putu Mateševo-Kolašin u toku je rekonstrukcija puta zbog čega se saobraća jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu M-5 Ribarevine – Dračenovac, u mjestu Rožaje, saobraćaj je preusmjeren sa dvosmjernog na jednosmjerni i obustavlja se najduže do 30 minuta zbog sanacije zidova.

Zbog izgradnje bulevara Vilija Branta na magistralnom putu M-2 dionica Podgorica –Bioče, saobraća se dvosmjerno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije promijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu M-2 dionica Lepenac–Ribarevina-Poda–Berane, na lokalitetima Ribarevina-Poda i Poda-Berane.

Promijenjen je režim saobraćaja i od raskrsnice Podgorica – Cetinje – Nikšić do Komanskog mosta.

