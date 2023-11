Žugić: Dobre igre potvrda ispravnosti odluke o prelasku u Getingen

Podgorica, (MINA) – Odlična izdanja na startu nove sezone i status u Getingenu najbolja su potvrda ispravnosti odluke o promjeni sredine, kazao je crnogorski košarkaš Fedor Žugić.

Žugić, koji se ljetos iz Ulma nakon dvije godine preselio u Getingem, na početku nove sezone ima prosjek od 20,7 poena.

Trijumf svog tima protiv Keranosa u FIBA Evropa ligi doprinio je sa 25, Tbilisiju je ubacio 20, a

Varezeu 17 poena.

U njemačkom šampionatu duel protiv Albe obilježio je sa 21 poenom.

“Promjena sredine i prelazak u Getingen pokazala se kao dobra odluka. Dobio sam više slobode i odgovornosti. Za sada sam zadovoljan ulogom koju sam dobio”, rekao je Žugić agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, više odgovornosti i minuta pomoglo mu je da napravi iskorak.

“Tek je početak sezone i nadam se da ću nastaviti u ovom ritmu”, rekao je Žugić.

On je naglasio da je povreda prošlost i da se fizički osjeća dobro.

Žugić je kazao da mu je žao što je zbog povrede morao da propusti Svjetsko prvenstvo.

“Bilo je teško, posebno ako se ima u vidu kolika je to privilegija za mladog igrača. Bilo mi je jako žao što nijesam bio tu da pomognem mojim drugovima i saigračima”, rekao je Žugić.

Govoreći o reprezentaciji, on je istakao da jedva čeka novo okupljanje, da se vrati kući i pridruži momcima.

“Biću tu da pomognem koliko mogu. Shodno igrama na početku sezone očekujem da mogu da doprinesem dosta, ali ta odluka je na treneru Bošku Radoviću”, rekao je Žugić.

On je kazao da mu mnogo znači, što je nakon osvojene titule u Ulmu, karijeru nastavio u klubu sa bogatom istorijom.

Žugić vjeruje da bi mogao biti predvodnik novog talasa talentovanih crnogorskih košarkaša.

“Iskreno se nadam, da ću imati snagu da to iznesem. Mislim da ću biti spreman, ali vrijeme će pokazati”, zaključio je Žugić.

