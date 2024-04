Živanović bronzana na WTT turniru u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Crnogorska stonoteniserka, Mia Živanović, osvojila je bronzanu medalju u konkurenciji mješovitih parova na velikom međunarodnom stonoteniskom turniru – WTT Youth Star Contender u Podgorici.

Do pobjedničkog postolja došla je u konkurenciji stonotenisera do 15 godina, u paru sa Robertom Istrateom iz Rumunije.

Živanović i Istrate u polufinalu poraženi su od kineske kombinacije Hek Sen Li i Rui Ksvan Jao 3:0, po setovima 11:5, 11:3 i 11:3.

Živanović je plasmanom na pobjedničko postolje postala najuspješnija crnogorska predstavnica na turniru, čiji je organizator Stonoteniski savez, u saradnji sa Svjetskom stonoteniskom asocijacijom.

Crnogorski stoni tenis na turniru u Podgorici predstavljali su juniori Stefan Radonjić i Jakša Krivokapić i kadeti Feđa Taljanović i Andrija Rašović.

U ženskoj konkurenciji takmičile su se juniorke Suzana Milošević i Kristina Šebek i kadetkinje

Anastasija Vujović, Nikolina Maksimović, Mia Živanović i Dunja Vlahović.

Predvodili su ih selektori Saša Dragaš stonotenisera i Dijana Zonjić stonoteniserki.

Turnir je okupio 108 takmičara iz 21 države.

Uoči posljendjeg takmičarskog dana najuspješniji su stonoteniserki Kine i Koreje, a u vrhu su i Japan i Tajpeh.

Sjutra, završnog dana, na programu su mečevi u ženskoj konkurenciji.

Turnir u Podgorici igra se za nagradni fond od 15 hiljada USD.

Saopšteno je da je Stonoteniski savez, za organizaciju takmičenja u dvorani Voko, dobio pozitivno mišljenje supervizorke turnira, predstavnice Svjetske stonoteniske asocijacije, Mirjane Petrović iz Novog Sada.

Pohvale organitoru prenijele su i glavna referi Belgijanka Izabela Benijer, kao i njen asistent Slovak Matej Hamran.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS