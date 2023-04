Za polufinale u Londonu i Napulju

Podgorica, (MINA) – Revanš utakmice četvrtfinala Lige evropskih šampiona u fudbalu biće odigrane večeras u Londonu i Napulju.

Čelzi će u Londonu ugostiti zvaničnog šampiona, madridski Real, dok će se u Napulju sastati Napoli i Milan.

Real je prvi duel pred svojim navijačima dobio 2:0,

a domaći teren podbranio je i Milan, koji je na San Siri slavio 1:0.

Za polufinale sjutra će igrati Bajern i Mančester siti (0:3), odnosno Inter i Benfika (2:0).

