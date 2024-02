Za Olimpijske igre potrebna i edukacija iz oblasti antidopinga

Podgorica, (MINA) – Komisija za antidoping pozvala je, u susret predstojećim Olimpijskim igrama, sve nacionalne sportske saveze da u svoje aktivnosti uvrste program edukacije i podizanja svijesti o važnosti antidopinga.

Saopšteno je da je od najveće važnosti da svi savezi prepoznaju značaj edukacije trenerskog osoblja i medicinskih timova i u nju uključe i oblast antidopinga.

“Podsjećamo da je Komisija tokom decembra realizovala niz edukativnih aktivnosti na temu antidopinga, kao što su one tokom Dana atletike za trenere, sa ciljem da se oni osnaže kao nosioci znanja i edukatori sportista, čime se doprinosi stvaranju čistog sportskog okruženja, saopššteno je iz Komisije za antidoping.

Komisija je objavila da je Svjetska antidoping agencija (WADA) uputila i snimljeni edukativni program koji je obavezan za sve učesnike Igara u Parizu.

“Komisija za antidoping ostaje posvećena misiji očuvanja integriteta sporta i zdravlja sportista, a sportske saveze pozivamo da sa jednakom odgovornošću pristupe edukaciji u ovoj oblasti, prilagode svoje procedure i regulative u skladu sa smjernicama WADA i kroz poštovanje antidoping pravila i normi demonstriraju predanost promovisanju sportske etike i fer takmičenja”, navodi se u saopštenju.

