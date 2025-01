Vlada: Sport jedan od prioriteta

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore prepoznaje sport kao jedan od prioriteta i tu opredijeljenost potvrdila je kroz rekordnu podršku sportskim savezima, ali i kroz ulaganja u unapređenje infrastrukture, kao i pružanjem pomoći u organizaciji velikih međunarodnih takmičenja.

Iz kabineta premijera Milojka Spajića saopšteno je

da Vlada prepoznaje značaj igranja utakmica na najvišem nivou u cilju sazrijevanje talentovanih sportista, kako bi i u budućnosti ostvarivali vrhunske rezultate.

Navodi se da sportski interes mora biti stavljen ispred političkih faktora i kada je riječ o organizaciji finalnog turnira Svjetskog kupa u vaterpolu.

“S obzirom na poznate okolnosti u vezi sa imenom bazena u Kotoru, održavanje završnog turnira u tom gradu moglo bi rezultirati time da ne nastupe sve najbolje reprezentacije, koje su izborile plasman, čime bi se umanjio sportski značaj samog takmičenja”, stoji u saopštenju.

Saopšteno je da igranje protiv najboljih timova ima ogroman značaj za podmlađenu vaterpolo reprezentaciju, naročito na početku novog olimpijskog ciklusa.

“Stoga, vjerujemo da bi organizacija završnog turnira u Podgorici u potpunosti odgovarala sportskim interesima naše zemlje”, stoji u saopštenju iz kabineta premijera.

Iz Vlade pozvali su navijače “crnogorskih ajkula” da tokom aprila ispune zatvoreni bazen SC Morača i pruže podršku selekciji Crne Gore.

“S druge strane, uvjereni smo da će kotorski bazen u najskorijoj budućnosti imati priliku da ugosti najbolje vaterpoliste svijeta, te da će se sporno pitanje riješiti dijalogom, na zadovoljstvo obije strane – Crne Gore i Hrvatske, a posebno na radost svih sportskih radnika i ljubitelja vaterpola”, stoji u saopštenju.

