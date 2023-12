Veliki trijumf crnogorskih golbalista

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore ostvrila je pobjedu na startu Evropskog prvenstva A divizije u Podgorici.

Crnogorski golbalisti savladali su danas u drugom kolu B grupe selekciju Ukrajine 6:3.

Crna Gora je na startu šampionata bila slobodna, dok je Ukrajina slavila protiv Izraela 12:5.

Izabranici selektora Nikole Čurovića u jednom od najboljih izdanja posljednjih godina potpuno su nadigrali rivala, odigrali odbranu za pamćenje i slavili protiv tima koji je na posljednja dva šampionata Evrope igrao finale.

Ukrajina je povela na startu, iz prvog napada, a nakon penala prednost povisila na 2:0.

Ostatak meča pripao je crnogorskim golbalistima, koji su do poluvremena preokrenuli i poveli 3:2.

Ukrajina je još jednom, početkom nastavka, izjednačila na 3:3, ali je Crna Gora sa tri vezana gola riješila sve dileme i priredila možda i najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela šampionata.

Uspjeh crnogorskih golbalista dobija na značaju ako se uzme u obzir da su protiv trećeplasirane selekcija sa posljednjeg šampionata primili svega dva gola iz igre.

Junak trijumfa bio je Nikola Nikolić sa pet pogodaka, dok je jedan dodao Miloš Ranitović.

Dvostruki strijelac za Ukrajinu bio je Anton Strelčik, dok se jednom upisao Rodion Žuhalin.

Selektor Nikola Čurović kazao je da su crnogorski vaterpolisti slavili u teškoj i zahtjevnoj utakmici, protiv selekcije koja je u Podgoricu došla kao jedan od favorita za zlato.

“Težak meč, pogotovo što je prvi i što smo igrali pred domaćom publikom, a velika je odgovornost da odigramo što bolje. Loše smo počeli, primili smo dva gola, ali smo i pokazali mentalnu snagu. Stabilnom igrom, čvrstom odbranom nastavili smo da igramo hrabro i na kraju smo došli do pobjede”, rekao je Čurović.

Komentarišući pobjedu i način na koji su do nje došli, on je istakao da je to možda i iznenađenje za sve, ali ne i za igrače i stručni štab.

“Znamo šta smo sve prošli. Svesti Ukrajinu na tri gola za 24 minuta je izuzetan rezultat i svaka čast momcima koji su dali sve od sebe”, rekao je Čurović.

Govoreći o narednom rivalu, on je kazao da ih čeka

izuzetno teška i zahtjevna utakmica.

“Neugodna ekipa koja nam nikako ne odgovara. Igraju brzo, ali ne bježimo od uloge favorita. Nadam se da ćemo ponoviti partiju osvojiti nove bodove”, rekao je Čurović.

Duel Crne Gore i Izraela na programu je sjutra u deset sati i 15 minuta.

