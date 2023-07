Velemajstor Božidar Ivanović obilježio prvo kolo

Podgorica, (MINA) – Legendarni crnogorski šahista, Božidar Ivanović, obilježio je prvo kolo ekipnog Kupa Crne Gore u šahu.

Ivanović, koji nastupa za ekipu Cetinje II, bijelim figurama nadigrao je velemajstora Nikitu Petrova.

Minimalnu prednost velemajstor je postepeno povećavao, a zatim je prelijepom žrtvom figure primorao Petrova na predaju.

Velemajstor, koji je u osmoj deceniji, predvodio je Crnogorac II do remija u duelu sa Elektroprivredom neriješeno 2-2.

Pobjedu je ostvario i Božidar Kisić protiv Nikoline Koljević, dok su preostala dva duela okončana remijem.

Prva ekipa Crnogorca savladala je Nikšić, a siguran je bio velemajstorski trojac: Perunović, Iljin i Kosić, dok je pola poena Nikšiću donio Mitar Đukanović remijem sa Milošem Pecuricom.

Budućnost je savladala Prosvjetu 3,5-0,5.

Duel Đukića i Vujoševića okončan je remijem, dok su pobjede ostvarili Kalezić, Šuković i Pajković.

Mimoza je minimalno savladala Omladinac Budućnost, a Dama ekipu 7. Oktobra.

Istovjetnim rezultatom Herceg Novi je nadigrao Zoru, dok je slobodna bila ekipa Rumije.

Sjutra su na programu drugo i trece kolo.

