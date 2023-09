Usvojen projekat Razvoj rukometa u vrtićima

Podgorica, (MINA) – Evropska rukometna federacija (EHF) odobrila je na Kongresu u Bazelu projekat Razvoj rukometa u vrtićima, koji je Rukometni savez aplicirao u okviru programa Master plana, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da su ugovor, u ime EHF-a, potpisali predsjednik Mihael Viderer i generalni sekretar Martin Hauslajtner.

Rukometni savez predstavljali su predsjednik Petar Kapisoda i direktor Emir Bešlija.

Planirano je da projekat u prvoj godini bude realizovan u Podgorici, Cetinju i Nikšiću, nakon čega bi ugovorne strane trebalo da definišu okvir saradnje i za sljedeće dvije godine, kada bi projekat trebalo da bude sproveden u još šest rukometnih centara.

Kroz projekat će biti obezbijeđena vrijedna sportska oprema za vrtiće širom Crne Gore, a djeca će od eminentnih trenera, sadašnjih i bivših reprezentativaca, biti u prilici da se upoznaju sa rukometom, nauče prve rukometne korake i već od najmlađih dana razvijaju ljubav prema sportu.

Na Kongresu u Bazelu, osim usvajanja brojnih akata i izvještaja, u fokusu je bilo definisanje organizacionog i pravnog okvira za izazove koji očekuju “evropsku kuću rukometa” u narednim godinama.

