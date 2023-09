Uspješan prvi takmičarski dan, u četvrtak za medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski boćari bili su uspješni prvog takmičarskog dana, pa će se u četvrtak boriti za medalje na Svjetskom prvenstvu za omladince u Alžiru.

U konkurenciji takmičara do 23 godine, u parovima, Mateo Počanić i Ilija Belan ostvarili su pobjedu pobjedu protiv predstavnika Libije.

U brzinskom izbijanju, do 23 godine, Gracija Stjepčević se plasirao među osam najboljih i predstoji mu borba za medalju protiv predstavnika Turske.

Među osam najboljih u istoj disciplini, do 18 godina, je i Igor Petković, koji će se za medalju boriti protiv reprezentativca Turske.

Na korak od medalje je i štafeta do 18 godina, u sastavu Igor Petković i Ilija Belan.

Protivnici za medalju, u 12 sati, biće im predstavnici Italije.

Stjepčević će se za medalju boriti u 18 sati i 30 minuita, a Petković sat kasnije po našem vremenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS