Ulcinjanima Trofej Bara

Podgorica, (MINA) – Karatisti Ulcinja osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu tradicionalnog međunarodnog turnira Trofej Bara.

Ulcinj, koji je i prethodne dvije godine bio najbolji, do trofeja došao je sa 16 zlatnih, 13 srebrnih i 20 bronzanih medalja.

Omladinac je osvojio drugo mjesto sa 15 zlatnih, šest srebrnih i osam bronzanih odličja.

Pobjedničko postolje kompletirao je Beogradski karate savez sa devet zlatnih, šest srebrnih i 11 bronzanih medalja.

Kao četvrtoplasirani nastup je završio kolašinski Gorštak (9 z, 2 s i 2 b), peta je bila Zeta (7z, 3s i 8b), a šesti Čempion Ilidža (7z, 1s i 1 b).

Organizator turnira, Karate klub Bar, nastupao je van konkurencije i negovi rezultati nijesu bodovani za generalni poredak, a nastup je završio sa 17 zlatnih, 20 srebrnih i 27 bronzanih medalja.

Turnir, koji je održan 14. put, okupio je 1.007 takmičara i 49 klubova iz šest država.

