Ubjedljiv trijumf vaterpolo reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu turnira u Beogradu.

Izabranici selektora Petra Radanovića savladala je danas Australiju 11:3.

Najefikasniji u crnogorskoj reprezentaciji bio je Jovan Vujović sa četiri, Marko Mršić je postigao dva, a po gol Danilo Stupar, Strahinja Gojković, Lazar Vukićević, Matija Sladović i Srđan Janović.

Crnogorski vaterpolisti sjutra će odigrati dva meča – protiv Hrvatske (9.30) i Mađarske u (20).

Dan kasnije rivali će im biti Srbija (12.00) i Sjedinjene Američke Države (18.45).

Turnir u Beogradu je posljednja provjera pred nastup na Svjetskom prvenstvu (10-18. jun, Bukurešt i Otopeni, Rumunija).

Mlada selekcija će na šampionatu svijeta igrati u grupi protiv Španije, Italije i Hrvatske.

