Ubjedljiv trijumf u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izabranice selektorke Jelene Škerović savladale su večeras u Sarajevu, u prvom kolu H grupe, selekciju Bosne i Hercegovine 91:70.

Crnogorske košarkašice opravdale su ulogu favorita, u potponosti nadigrale su rivala i od starta bile u vođstvu.

Pitanje pobjednika riješile su sredinom treće četvrtine, kada su nakon trojke kapitenke Milice Jovanović stekle prednost od 20 poena (62:42) u 27. minutu.

Razlika je u samom finipšu meča iznosila i 22 poena (88:66).

Najefikasnije u pobjedničkom timu bila je Taja Dejvis-Rejmer sa 19, Marija Leković ubacila je 15, Milica Jovanović 14, a poen manje Jelena Vučetić.

U domaćoj selekciji najbolja je bila Melisa Brčainović sa 24 koša.

U drugom meču te grupe Luksemburg je kao gost slavio protiv Švajcarsk 56:48.

Crnogorska selekcija kvalifikacije će nastaviti 12. novembra u Igalu duelom sa Švajcarskom.

