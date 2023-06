Ubjedljiv trijumf crnogorskih rukometaša

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je u prijateljskom meču Gvadelupe, jednu od francuskih prekomorskih teritorija, rezultatom 33:18.

Kombinovani sastav selektora Vlada Šole, u kojem nije bilo najboljih igrača, odigrao je odličan meč protiv selekcije koju čine rukometaši koji nastupaju u prvoj i drugoj francuskoj ligi i slavio ubjedljivu pobjedu.

Priliku su dobili igrači koji imaju manju minutažu u kvalifikacijama i mlađi reprezentativci.

Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Vojislav Vukić sa devet, dok su Darko Đurković i Vasilije Kaluđerović postigli po četiri gola.

Po tri puta u strijelce upisali su se Mihailo Šćekić, Miodrag Ćorsović, Radojica Čepić i Arsenije Dragašević, Andrej Dobrković je dva puta zatresao mrežu rivala, a po jednom Luka Barjaktarović i Luka Vukićević.

