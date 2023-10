Ubjedljiv trijumf Budućnost Bemaksa u Montani, poraz Nikšića

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa ostvarile su ubjedljiv trijumf, dok je Nikšić upisao poraz na startu nove sezone WABA lige.

Budućnost je kao gost pobijedila bugarsku Montanu 82:59.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Dragana Domuzin sa 26, Amaja Skot ubacila je 13, dok je Zorana Radonić meč završila sa 11 poena.

U bugarskom timu najbolja je bila Amerikanka Taja Robinson sa 22 poena.

Nikšić je u Požegi poražen od Sloge 98:47.

Domaći sastav do pobjede vodili su Nađa Lukić, Nataša Filipović i DEža Frensis sa po 15 poena.

U nikšićkom timu dvocifrena je bila Ivana Vujošević sa deset koševa.

