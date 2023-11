Ubjedljiv poraz Budućnost Volija u Las Palmasu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Las Palmasu od Gran Kanarije 97:70, u utakmici devetog kola B grupe Eurokupa.

To je šesti poraz podgoričkog tima, dok je lider B grupe upisao deveti trijumf i zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Budućnost je u Las Palmasu do polovine meča bola u igri i imala zaostatak od pet poena (49:44).

Uslijedio je pad u trećoj četvrtini, što je domaćin iskoristio i uoči posljednjeg dijela stekao 21 poen prednosti (75:54).

U pobjedničkom timu najbolji je bio Sajlven Landsberg sa 18 poena.

Crnogorski košarkaš Jovan Kljajić utakmicu je završio sa osam poena.

U ekipi iz Podgorice jedini dvocifren bio je Marvin Džons sa 22 poena.

Budućnost će u narednom kolu biti gost Litkabelisu.

